Гагин: разрекламированных танков НАТО на линии соприкосновения почти нет

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американских танков Abrams и немецких Leopard пока практически не видно на линии боевого соприкосновения, рассказал советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, разведчики фиксируют большое количество бронетранспортёров (БТР) производства Польши и США на стороне Киева в ДНР. При этом он отметил, что данные машины с трудом участвуют в современных боестолкновениях, ведь их можно уничтожить даже с помощью неспециализированных средств.

"Что касается разрекламированных танков Abrams, Leopard и других, то с ними пока кризис, их практически ни видно на фронте", — подчеркнул советник в эфире "России 1".

Ранее Гагин сообщил о готовности ВС РФ к контрнаступлению украинской армии на любом из анонсированных направлений. Он добавил, что российские подразделения выстроили эшелонированную оборону для отражения возможных ударов.

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