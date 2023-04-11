На Украине заявили, что в ВСУ заканчиваются ракеты систем ПВО

ВСУ практически исчерпали запасы ракет к системам противовоздушной обороны С-300.

И если западные партнёры Киева не передадут свои комплексы и снаряды к ним, то Киев окажется бессилен перед авиацией России. Об этом сообщил украинский военный эксперт Денис Томенчук.

По его словам, подойдут даже старые системы образца НАТО, лишь бы к ним были ракеты.

"В плане помощи единственный вариант — это поставка таких же ракет, комплексов, которые есть на вооружении в отдельных странах, которые нам помогают", — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".

Он отметил, что остался один вариант — поставки Украине со складов западных государств, поскольку производить ракеты к С-300 или БУКам возможности у Украины больше нет.