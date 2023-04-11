РВ: бойцы группировки "Отважные" ВС РФ взяли штурмом позиции ВС Украины под Кременной

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Противник несёт большие потери. В районе Кременной идут ожесточённые сражения. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" заявили о новом успехе армии РФ.

Группировка "Отважные" взяла штурмом позиции врага. На кадрах, которые Pravda.Ru не публикует по этическим соображениям, видны захваченные позиции ВС Украины под Червонопоповкой.

Штурмовая группа атаковала вражеский опорник и ликвидировала всех боевиков, которые отказались сдаться.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО на Украине ликвидирован командир роты нацбатальона ВС Украины Артур Асадов.

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