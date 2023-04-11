Десант ВС РФ взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина" под Кременной

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский боевик в ходе боевых действий под Кременной попал в плен к российскому десанту. На форме неонациста красуется шеврон СС "Галичина". Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".

На опубликованных кадрах бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой бригады обыскивают лежащего на земле украинца. Солдаты ВС РФ отметили, что боевик воюет против мирных жителей Донбасса с 2014 года.

"Аккуратно доставай документы", — говорит один из десантников во время обыска.

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