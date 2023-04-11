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Украинский националист спустя год в плену заявил, что оказался не нужен родной стране

0:51
Силовые структуры

Националист, разведчик 36-й бригады ВСУ Евгений Ганжала, попавший в российский плен под Мариуполем ещё в апреле 2022 года, заявил, что после пленения родной стране он оказался не нужен и от его патриотизма ничего не осталось.

Украинский националист спустя год в плену заявил, что оказался не нужен родной стране

"Просто, наверное, им наплевать на нас. Мы не нужны пока. Украина тебя не забудет, но и не вспомнит", — рассказал Ганжала.

Он заявил, что весь год надеялся на то, что командование ВСУ вспомнит о нём и попытается вызволить из плена. Но этого так и не произошло. Боевик решил, что в армию он больше никогда не вернётся. Даже если окажется дома, то будет "косить" по состоянию здоровья.

"Уже всё я для себя решил, что больше служить не буду", — сказал боевик.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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