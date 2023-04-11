Вооружённые силы Российской Федерации продолжают уничтожать противника по всей линии фронта Донбасса. Telegram-канал военных корреспондентов "Русской Весны" проинформировал о новом успехе армии РФ.
Спецназ ВС России сжёг колонну танков Вооружённых сил Украины ручной ТОС "Солнцепёк" под Угледаром.
Точным ударом "Корнета" с термобарическим боеприпасом и другими противотанковыми средствами военнослужащие русской армии уничтожили боевые машины, пытавшиеся контратаковать позиции ВС РФ на Угледарском направлении.
Военкоры опубликовали видеокадры, демонстрирующие работу российских солдат.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.