По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, уехавшие за границу россияне призывного возраста обязаны взять годичный отпуск для того, чтобы вернуться в Россию и пройти службу в армии.
И только отслужив положенный срок, военнообязанные россияне могут "радостно" вернуться к заграничной жизни, добавил депутат.
"Если человек подлежит призыву, то я бы ему рекомендовал тогда оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине. И ехать обратно за границу", — сказал Картаполов в разговоре с РБК.
11 апреля Госдумой был принят закон о формировании единого реестра граждан РФ, подлежащих призыву. Согласно принятому документу, повестки могут отправляться призывникам не только в традиционной бумажной, но и в электронной форме.
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