Картаполов считает, что призывники должны вернуться из-за рубежа и отслужить год в армии

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, уехавшие за границу россияне призывного возраста обязаны взять годичный отпуск для того, чтобы вернуться в Россию и пройти службу в армии.

И только отслужив положенный срок, военнообязанные россияне могут "радостно" вернуться к заграничной жизни, добавил депутат.

"Если человек подлежит призыву, то я бы ему рекомендовал тогда оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине. И ехать обратно за границу", — сказал Картаполов в разговоре с РБК.

11 апреля Госдумой был принят закон о формировании единого реестра граждан РФ, подлежащих призыву. Согласно принятому документу, повестки могут отправляться призывникам не только в традиционной бумажной, но и в электронной форме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.