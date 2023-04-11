Картаполов: электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, когда онлайн-повестку на "Госуслугах" будут считать полученной.

По его словам, это произойдёт сразу после появления документа в личном кабинете гражданина России.

"Электронная повестка считается полученной с момента её размещения в личном кабинете военнообязанного", — подтвердил генерал в эфире "России 24".

Ранее Картаполов сообщил, что новые правила получения повесток в военные комиссариаты планируется распространить не только на срочников, но и на всех военнообязанных. Он подчеркнул: после утверждения поправок к закону "О военной службе" гражданам РФ начнут выдавать и бумажные, и электронные повестки. Это снизит количество уклонистов от службы в Вооружённых силах России, считают в Госдуме.

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