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Картаполов: электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете

0:55
Силовые структуры

Руководитель комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, когда онлайн-повестку на "Госуслугах" будут считать полученной.

Картаполов: электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете

По его словам, это произойдёт сразу после появления документа в личном кабинете гражданина России.

"Электронная повестка считается полученной с момента её размещения в личном кабинете военнообязанного", — подтвердил генерал в эфире "России 24".

Ранее Картаполов сообщил, что новые правила получения повесток в военные комиссариаты планируется распространить не только на срочников, но и на всех военнообязанных. Он подчеркнул: после утверждения поправок к закону "О военной службе" гражданам РФ начнут выдавать и бумажные, и электронные повестки. Это снизит количество уклонистов от службы в Вооружённых силах России, считают в Госдуме.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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