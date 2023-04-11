Трупы боевиков ВСУ уже не помещаются в морги Харькова

Трупы боевиков украинских вооружённых сил уже не помещаются в морги Харькова.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Он отмечает, что администрация могильников предлагает платить за "передержку" мёртвых тел. Основной поток погибших украинских националистов идёт со Сватовского и Купянского направлений.

А между тем эвакуированные жители Артёмовска рассказывали, что заградительные отряды ВСУ регулярно уничтожают "зрадныкив".

Ранее сообщалось, что украинское контрнаступление откладывается из-за дефицита западного оружия.