Пушилин заявил об отсутствии у ВСУ техники, которая может переломить ход событий

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У ВСУ нет западной техники, которая бы помогла им избежать полного поражения от российских войск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Нет информации, что у украинских войск появляется западная техника, которая может переломить ход событий", — сказал он.

Пушилин также отметил, что все административные здания в Артёмовске перешли под контроль российских войск. Сейчас ожесточённые бои идут у железной дороги. По отступающим боевикам работают заградотряды.

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