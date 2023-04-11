У ВСУ нет западной техники, которая бы помогла им избежать полного поражения от российских войск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Нет информации, что у украинских войск появляется западная техника, которая может переломить ход событий", — сказал он.
Пушилин также отметил, что все административные здания в Артёмовске перешли под контроль российских войск. Сейчас ожесточённые бои идут у железной дороги. По отступающим боевикам работают заградотряды.
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