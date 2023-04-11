Наступление российских войск идёт одновременно по четырём направлениям. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"Бахмут принял на себя основной удар. Там враг сконцентрировал наибольшие усилия. А значит, и нам приходится для обороны использовать много сил", — сказала она в видеообращении.
По словам Маляр, российские войска сконцентрировали в городе значительные силы. Из-за этого ВСУ вынуждены бросить туда имеющиеся резервы.
По мнению чиновницы, российская армия смогла продвинутся вглубь территории Украины.
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