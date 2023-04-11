Российское наступление идёт одновременно в четырёх направлениях — замминистра обороны Украины Маляр

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление российских войск идёт одновременно по четырём направлениям. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Бахмут принял на себя основной удар. Там враг сконцентрировал наибольшие усилия. А значит, и нам приходится для обороны использовать много сил", — сказала она в видеообращении.

По словам Маляр, российские войска сконцентрировали в городе значительные силы. Из-за этого ВСУ вынуждены бросить туда имеющиеся резервы.

По мнению чиновницы, российская армия смогла продвинутся вглубь территории Украины.

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