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Подразделения РФ отразили атаки ВСУ на трёх участках Краснолиманского направления

Силовые структуры

Бойцы РФ, представляющие группировку "Центр", сорвали атаки украинских боевиков на Невском, Торском и Червонодибровском участках Краснолиманского направления.

Подразделения РФ отразили атаки ВСУ на трёх участках Краснолиманского направления

По словам начальника пресс-службы группировки Александра Савчука, подразделения ВСУ намеревались захватить утраченные позиции в районе населённых пунктов Невское и Торское. Он отметил, что российские военные, применив артиллерийские установки, уничтожили живую силу и технику украинских войск.

Как пояснил представитель Минобороны, 58-я мотопехотная и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ пытались перейти в атаку в районе Червоной Дибровы, однако их планы были сорваны.

"Противник понёс потери и рассредоточился в лесном массиве", — уточнил Савчук в беседе с ТАСС.

Он добавил, что военным РФ удалось поразить несколько командных пунктов и беспилотников ВСУ на Краснолиманском направлении.

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Где будут наступать боевики ВСУ?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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