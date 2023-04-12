Подразделения РФ отразили атаки ВСУ на трёх участках Краснолиманского направления

Бойцы РФ, представляющие группировку "Центр", сорвали атаки украинских боевиков на Невском, Торском и Червонодибровском участках Краснолиманского направления.

По словам начальника пресс-службы группировки Александра Савчука, подразделения ВСУ намеревались захватить утраченные позиции в районе населённых пунктов Невское и Торское. Он отметил, что российские военные, применив артиллерийские установки, уничтожили живую силу и технику украинских войск.

Как пояснил представитель Минобороны, 58-я мотопехотная и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ пытались перейти в атаку в районе Червоной Дибровы, однако их планы были сорваны.

"Противник понёс потери и рассредоточился в лесном массиве", — уточнил Савчук в беседе с ТАСС.

Он добавил, что военным РФ удалось поразить несколько командных пунктов и беспилотников ВСУ на Краснолиманском направлении.

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