Подполковник Марочко: ВСУ накапливают технику и живую силу на Купянском направлении

Военно-политическое командование Украины перебрасывает технические средства и боевиков ВСУ на Купянское направление. Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, формирование новой украинской группировки идёт неподалёку от населённого пункта Кисловка в Харьковской области. Он обратил внимание на разворачивание полевых кухонь и палаток для военнослужащих ВСУ в этой зоне боевых действий. Как пояснил подполковник, Киеву удалось создать порядка трёх батальонно-тактических групп.

"В районе Кисловки отмечается сосредоточение военной техники и живой силы противника", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что бойцы РФ с помощью минного шлагбаума ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Купянском.

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