Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: Зеленский решил расчленить Украину, ликвидаторы уже прибыли на место
Политолог Матюшин: украинская армия готовит "котёл" для ВС РФ под Херсоном
В МХТ сообщили о замене Данилы Козловского в спектакле "Поколение Маугли"
Эксперт Худалов: если цена нефти РФ превысит "потолок" ЕС, проблем не возникнет
РИА Новости: Китай развернул у Тайваня ударную группировку, США вывозят с побережья самое ценное
Reuters: Сербия согласилась поставить вооружение Украине
Экс-гендира Фонда капитального ремонта осудили за превышение полномочий
Туристам разъяснили последствия принятия закона об электронных повестках в РФ
"Царьград": певица София Ротару может лишиться недвижимости

Леонков: несбиваемая бомба GLSDB неожиданно стала сбиваемой в зоне СВО на Украине

1:26
Силовые структуры

Бомба GLSDB, которую американцы рекламировали как несбиваемый боеприпас, не оправдала надежд украинцев в ходе конфликта. Об этом сообщил военспец Алексей Леонков.

Леонков: несбиваемая бомба GLSDB неожиданно стала сбиваемой в зоне СВО на Украине

Он напомнил, что 11 апреля российским военным удалось сбить очередной такой снаряд в зоне спецоперации. По словам эксперта, преимуществами этой бомбы являются большая дальность полёта до 150 километров и способность совершать различные манёвры. При этом Леонков отметил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) достаточно легко считывают траекторию движения бомб GLSDB.

Специалист не исключил, что ВСУ начнут проявлять хитрость, применяя американские снаряды. Как пояснил эксперт, 11 апреля украинские формирования ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и одновременно запустили GLSDB для сокрытия использования последних. Он уточнил, что бойцы РФ всё равно уничтожили технику ВСУ.

"Эта несбиваемая бомба вдруг стала сбиваемой, и чудо-оружием её не назовёшь", — сказал Леонков в беседе с "Известиями".

Ранее военный эксперт Александр Михайлов сообщил, что ВС России будут крушить украинские снаряды GLSDB с помощью зенитно-ракетных комплексов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Даже Шойгу такого не ожидал: НАТО отправили Киеву инновационное оружие
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Священник объяснил загадочные смерти глумящихся над УПЦ на Украине

На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.

МК: протоиерей Костромин объяснил смерти глумящихся над православием на Украине
Mer et Marine: командование ВМС Франции заявило об истощении сил ВМФ РФ
Командование ВМС Франции заявило о росте "усталости" и истощении ВМФ России
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
Российские бойцы сожгли колонну танков ВСУ
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
Десант взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина"
Боевики ВСУ в Бахмуте в панике призвали готовиться к самому худшему
Боевики ВСУ в Бахмуте в панике призвали готовиться к самому худшему
Последние материалы
Reuters: Сербия согласилась поставить вооружение Украине
Крупные рыбки в вашем аквариуме проживут дольше, чем мелкие
Экс-гендира Фонда капитального ремонта осудили за превышение полномочий
Туристам разъяснили последствия принятия закона об электронных повестках в РФ
Леонков: несбиваемая бомба GLSDB неожиданно стала сбиваемой в зоне СВО на Украине
"Царьград": певица София Ротару может лишиться недвижимости
Подберёзкин: заморозка конфликта на Украине — объективная реальность
Подполковник Марочко: ВСУ накапливают технику и живую силу на Купянском направлении
Премьер-министру Индии передали послание от Зеленского
Рогов: в Запорожской области на стороне РФ сражаются добровольцы из стран Балтии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников