Леонков: несбиваемая бомба GLSDB неожиданно стала сбиваемой в зоне СВО на Украине

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бомба GLSDB, которую американцы рекламировали как несбиваемый боеприпас, не оправдала надежд украинцев в ходе конфликта. Об этом сообщил военспец Алексей Леонков.

Он напомнил, что 11 апреля российским военным удалось сбить очередной такой снаряд в зоне спецоперации. По словам эксперта, преимуществами этой бомбы являются большая дальность полёта до 150 километров и способность совершать различные манёвры. При этом Леонков отметил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) достаточно легко считывают траекторию движения бомб GLSDB.

Специалист не исключил, что ВСУ начнут проявлять хитрость, применяя американские снаряды. Как пояснил эксперт, 11 апреля украинские формирования ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и одновременно запустили GLSDB для сокрытия использования последних. Он уточнил, что бойцы РФ всё равно уничтожили технику ВСУ.

"Эта несбиваемая бомба вдруг стала сбиваемой, и чудо-оружием её не назовёшь", — сказал Леонков в беседе с "Известиями".

Ранее военный эксперт Александр Михайлов сообщил, что ВС России будут крушить украинские снаряды GLSDB с помощью зенитно-ракетных комплексов.

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