Будущее наступление украинской армии будет нацелено на Крым, но одновременно ВСУ постараются окружить часть российской группировки, заявил политолог, военнослужащий армии ДНР Александр Матюшин.
По его словам, атака может начаться с контролируемой Киевом территории Запорожья или из-под Угледара, тогда боевикам удастся зайти в тыл частям ВС РФ.
"Таким образом наша херсонская группировка и часть запорожской попадают в котёл украинский", — пояснил Матюшин в интервью изданию "Царьград".
Украинское командование надеется окружить херсонскую группировку, перерезать снабжение боеприпасами и провизией, а также лишить возможности перебросить на помощь бойцам подкрепление.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.