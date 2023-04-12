Политолог Матюшин: украинская армия готовит "котёл" для ВС РФ под Херсоном

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Будущее наступление украинской армии будет нацелено на Крым, но одновременно ВСУ постараются окружить часть российской группировки, заявил политолог, военнослужащий армии ДНР Александр Матюшин.

По его словам, атака может начаться с контролируемой Киевом территории Запорожья или из-под Угледара, тогда боевикам удастся зайти в тыл частям ВС РФ.

"Таким образом наша херсонская группировка и часть запорожской попадают в котёл украинский", — пояснил Матюшин в интервью изданию "Царьград".

Украинское командование надеется окружить херсонскую группировку, перерезать снабжение боеприпасами и провизией, а также лишить возможности перебросить на помощь бойцам подкрепление.

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