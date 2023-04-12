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WP об утечке из ЦРУ: Пентагон не верит в контрнаступление ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Власти США не уверены в успехе украинского "контрнаступления" из-за проблем с комплектованием войск — такие выводы можно сделать из "утечки секретных документов", недавно появившихся в мировых СМИ. Оценка Пентагона явно не совпадает с публичными заявлениями Вашингтона о стойкости ВСУ, пишет Washington Post.

WP об утечке из ЦРУ: Пентагон не верит в контрнаступление ВСУ

Украина погрязла в тяжёлых проблемах со средоточием войск, боеприпасов и боевой техники, говорится в данных американской разведки. У Вашингтона крепнут недобрые предчувствия в отношении этого вооружённого конфликта.

Ожидается, что контрнаступление Украины в лучшем случае приведёт к "скромным территориальным приобретениям — вроде посёлка, пригородов или закрепления на "плацдарме у реки", а скорее всего — приведёт к стачиванию ВСУ "до последнего солдата".

Издание считает, что такие прогнозы "придают веса заключениям экспертов, считающих, что США и НАТО должны активнее добиваться проведения переговоров об урегулировании конфликта".

Киев планирует начать контрнаступление на востоке с одновременным продвижением на юг для того, чтобы перерезать коридор, ведущий в Крым, говорится в "сливе" данных ЦРУ и Агентства национальной безопасности.

Украинские военные не стали оспаривать озвученные в утечке данные, но подчеркнули, что одно в ней точно верно — им действительно не хватает боеприпасов.

Согласно планам ВСУ, направление главного удара будет на юге. "Сначала Мелитополь, а потом Бердянск. Но точное место мы можем изменить за неделю до начала", — заявили в генштабе. Также Киев заявил, что "не скажет, когда начнёт наступать" — это может быть и весной "на днях", и летом.

Официальный представитель военного ведомства Крис Мигер отметил, что военные всеми силами стараются установить объёмы утечки информации и её последствия.

Мнения о достоверности данных разнятся:

  • ряд экспертов и изданий считает это утечкой "сравнимой с утечками имени Сноудена и Ассанжа",
  • другие эксперты и СМИ считают это "дезинформацией для РФ и Китая",
  • иные издания и специалисты — "смесью правды и дезинформации".

Таким образом, становится понятно, что планы Киева на наступление соответствуют его возможностям, причём уже сами американцы пытаются донести до Киева мысль — "вам трудно будет отстаивать и оставшуюся территорию, а не захватывать новую".

Понятно, что столь долгие боевые действия измотали украинские войска и лишили их значительной части боевой техники. Мобилизация в городах проводится методом отлова людей на улицах, поэтому призванные в армию и прибывшие на фронт военнослужащие плохо подготовлены. Перед США встаёт вопрос, следует ли дальше вливать миллиарды долларов в тупиковое военное противостояние, отмечает WP.

В последнее время даже в Америке всё настойчивее звучат призывы к переговорам между Киевом и Москвой, вот только для Зеленского это означает конец политической карьеры.

"Почему? Украинцы после военных действий точно не простят ему потери людей, территорий, обвал экономики, и т. д., так как всё это время верили Киеву и надеялись только на победу", — заключает издание.

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Украина проговорилась: ВСУ хотят "бомбить Москву, города и села"
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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