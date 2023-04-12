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Guardian: 11 из 12 бригад ВС Украины испытывают проблемы, мешающие начать контрнаступление

0:59
Силовые структуры

Почти все новые бригады ВСУ, сформированные для предстоящего контрнаступления, испытывают многочисленные проблемы, не позволяющие начать военную кампанию. Об этом пишет The Guardian.

Guardian: 11 из 12 бригад ВС Украины испытывают проблемы, мешающие начать контрнаступление

Издание отмечает, что 11 из 12 украинских бригад не готовы к наступлению. Сообщается, что данная информация утекла из Министерства обороны США.

"Бригады были далеки от готовности, пять из них ещё не приступили к обучению. В шести бригадах было наполовину или меньше необходимого снаряжения," — говорится в публикации.

Ранее издание The New York Times сообщало, что 12 штурмовых бригад должны были получить 253 танков и 1,5 тыс. бронированных машин. Однако обещанное вооружение так и не было поставлено. Это оказало соответствующее влияние на ситуацию с оснащением новых подразделений ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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