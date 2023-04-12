Guardian: 11 из 12 бригад ВС Украины испытывают проблемы, мешающие начать контрнаступление

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Почти все новые бригады ВСУ, сформированные для предстоящего контрнаступления, испытывают многочисленные проблемы, не позволяющие начать военную кампанию. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что 11 из 12 украинских бригад не готовы к наступлению. Сообщается, что данная информация утекла из Министерства обороны США.

"Бригады были далеки от готовности, пять из них ещё не приступили к обучению. В шести бригадах было наполовину или меньше необходимого снаряжения," — говорится в публикации.

Ранее издание The New York Times сообщало, что 12 штурмовых бригад должны были получить 253 танков и 1,5 тыс. бронированных машин. Однако обещанное вооружение так и не было поставлено. Это оказало соответствующее влияние на ситуацию с оснащением новых подразделений ВСУ.

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