Шурыгин назвал тактическую внезапность последней надеждой командования ВСУ на успешное наступление

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Постоянный член Изборского клуба, военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин заявил о том, что с приближением начала наступления у командования ВСУ появляется больше робости и неуверенности. Для этого есть обоснованные причины.

Киев упустил то время, когда армия РФ была уязвима. Сейчас ВС РФ выстроили оборону и подготовили резервы. Достичь стратегической и даже оперативной внезапности ВСУ уже не смогут.

"Расчёт только на тактическую внезапность. При этом командование ВСУ отлично отдаёт себе отчёт, что даже в этом случае украинским группировкам придётся прорывать эшелонированную оборону русских. И тут ВСУ могут ждать неприятные сюрпризы в виде встречных ударов, подготовленных огневых мешков и использования русскими своего превосходства в артиллерии и авиации", — рассказал Шурыгин в своём Telegram-канале.

Наступление ВСУ может забуксовать и не дать результата либо закончиться истощением армии.

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