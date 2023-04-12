РИА Новости: политолог Безпалько заподозрил дезинформацию в заявлениях Киева по контрнаступлению ВСУ

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На данный момент украинская армия не готова к масштабному наступлению. Мнения экспертов по его срокам разнятся. Киев то и дело меняет свои заявления, которые зачастую противоречат друг другу. Политики Украины говорят разное: то начало контрнаступления ВСУ будет сразу после весенней распутицы, то есть уже через несколько недель, то сроки переносятся на лето.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько призывает не верить киевским чиновникам, а полагаться лишь на данные российской разведки.

"Не стоит придавать этим заявлениям слишком большое значение. Они могут быть дезинформацией и попытками ввести в заблуждение… Если все их заявления собрать и поставить рядом, то они будут противоречить друг другу. Но могут быть и объективные сложности у ВСУ, связанные с неготовностью к наступлению по ряду причин", — приводит слова Безпалько РИА Новости.

Киев стремится накопить как можно больше единиц боевой техники и живой силы для этого контрнаступления, так как большинство экспертов сходятся во мнении, что в случае неудачи ВСУ в нём Украина проиграет весь конфликт. Кроме того, собеседник агентства считает, что ВСУ не готовы к наступлению по объективным причинам: мобилизованных и техники недостаточно, а новая тактика ВС России настораживает, как и новые вооружения.

"Поэтому украинские власти очень боятся развивать это контрнаступление — вдруг оно не получится", — заключил Безпалько.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.