Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в убийстве девушки молотком из-за шума
FAW раскрывает цены на новые кроссоверы и лифтбеки для России
Елена Малышева: отёк лица может указывать на проблемы с почками
Южная Корея косвенно поддержит Украину 500 тысячами артиллерийских снарядов
Российский танк "разобрал" опорный пункт боевиков ВСУ
Сивков: старые советские танки Т-55, которые РФ гонит на фронт, ничуть не хуже "Леопардов"
Замглавы МИД России Рябков усомнился в достоверности оказавшихся в Сети документов Пентагона
Пленный боевик ВСУ: "Скоро никаких мин и тяжелых боеприпасов не останется"
Решение об отмене парада 9 мая в Севастополе пока не принято — губернатор Развожаев

РИА Новости: политолог Безпалько заподозрил дезинформацию в заявлениях Киева по контрнаступлению ВСУ

1:37
Силовые структуры

На данный момент украинская армия не готова к масштабному наступлению. Мнения экспертов по его срокам разнятся. Киев то и дело меняет свои заявления, которые зачастую противоречат друг другу. Политики Украины говорят разное: то начало контрнаступления ВСУ будет сразу после весенней распутицы, то есть уже через несколько недель, то сроки переносятся на лето.

РИА Новости: политолог Безпалько заподозрил дезинформацию в заявлениях Киева по контрнаступлению ВСУ

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько призывает не верить киевским чиновникам, а полагаться лишь на данные российской разведки.

"Не стоит придавать этим заявлениям слишком большое значение. Они могут быть дезинформацией и попытками ввести в заблуждение… Если все их заявления собрать и поставить рядом, то они будут противоречить друг другу. Но могут быть и объективные сложности у ВСУ, связанные с неготовностью к наступлению по ряду причин", — приводит слова Безпалько РИА Новости.

Киев стремится накопить как можно больше единиц боевой техники и живой силы для этого контрнаступления, так как большинство экспертов сходятся во мнении, что в случае неудачи ВСУ в нём Украина проиграет весь конфликт. Кроме того, собеседник агентства считает, что ВСУ не готовы к наступлению по объективным причинам: мобилизованных и техники недостаточно, а новая тактика ВС России настораживает, как и новые вооружения.

"Поэтому украинские власти очень боятся развивать это контрнаступление — вдруг оно не получится", — заключил Безпалько.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Даже Шойгу такого не ожидал: НАТО отправили Киеву инновационное оружие
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Священник объяснил загадочные смерти глумящихся над УПЦ на Украине

На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.

МК: протоиерей Костромин объяснил смерти глумящихся над православием на Украине
Mer et Marine: командование ВМС Франции заявило об истощении сил ВМФ РФ
Командование ВМС Франции заявило о росте "усталости" и истощении ВМФ России
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
Российские бойцы сожгли колонну танков ВСУ
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
Боевики ВСУ в Бахмуте в панике призвали готовиться к самому худшему
Десант взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина"
Десант взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина"
Последние материалы
Сивков: старые советские танки Т-55, которые РФ гонит на фронт, ничуть не хуже "Леопардов"
Замглавы МИД России Рябков усомнился в достоверности оказавшихся в Сети документов Пентагона
Миски для еды питомцев: главное, чтобы после приёма пищи они были тщательно вымыты
Пленный боевик ВСУ: "Скоро никаких мин и тяжелых боеприпасов не останется"
Решение об отмене парада 9 мая в Севастополе пока не принято — губернатор Развожаев
Певица Кристина Орбакайте выпустит песню, посвящённую Алле Пугачёвой
В Киеве уныние: системы РЭБ армии России глушат переданные ВСУ управляемые авиабомбы
Кириллов: Украина всерьёз готовилась к биологической войне с помощью США
В Сети опубликовано предсмертное предсказание старца Зосимы о бесновании на Украине
РИА Новости: у контрнаступления ВСУ нет шансов на успех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников