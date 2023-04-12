Шурыгин призвал Россию разработать перспективные БПЛА-носцы

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперт Владислав Шурыгин отметил необходимость для России приступить к проектированию и строительству современных беспилотных носителей, которые в будущем смогут вытеснить американские авианосцы.

"Всё более очевидно, что на смену пятому поколению самолётов — самых совершенных пилотируемых аппаратов, уже приходит шестое поколение — беспилотная авиация, которая за сорок лет прошла стремительный путь от громоздких радиоуправляемых разведчиков, способных находится в воздухе считанные часы, до современных автономных разведывательно-ударных систем, находящихся в небе десятки часов", — написал он в своём Telegram-канале.

Данный класс беспилотников может стать основой перспективной морской авиации России.

Шурыгин отмечает, что уже сегодня БПЛА имеют возможность выполнять все те же задачи, что и пилотируемая авиация на авианосцах. Наша страна способна начать программу создания качественно нового класса кораблей. Речь идёт БПЛА-носцах.

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