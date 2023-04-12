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Шурыгин призвал Россию разработать перспективные БПЛА-носцы

1:05
Силовые структуры

Эксперт Владислав Шурыгин отметил необходимость для России приступить к проектированию и строительству современных беспилотных носителей, которые в будущем смогут вытеснить американские авианосцы.

Шурыгин призвал Россию разработать перспективные БПЛА-носцы

"Всё более очевидно, что на смену пятому поколению самолётов — самых совершенных пилотируемых аппаратов, уже приходит шестое поколение — беспилотная авиация, которая за сорок лет прошла стремительный путь от громоздких радиоуправляемых разведчиков, способных находится в воздухе считанные часы, до современных автономных разведывательно-ударных систем, находящихся в небе десятки часов", — написал он в своём Telegram-канале.

Данный класс беспилотников может стать основой перспективной морской авиации России.

Шурыгин отмечает, что уже сегодня БПЛА имеют возможность выполнять все те же задачи, что и пилотируемая авиация на авианосцах. Наша страна способна начать программу создания качественно нового класса кораблей. Речь идёт БПЛА-носцах.  

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Может ли флот России потопить авианосец США?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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