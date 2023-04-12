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Герой России Белов рассказал, как его экипаж разгромил три танка ВСУ

1:13
Силовые структуры

Герой России, капитан Степан Белов с позывным "Таран" рассказал про самый запоминающий бой в зоне спецоперации. По его словам, экипаж танка группировки "Отважные" вышел против трёх украинских Т-64.

Герой России Белов рассказал, как его экипаж разгромил три танка ВСУ

"Одной машиной мы уничтожили три шедших на нах танка украинцев. С ними было очень легко разобраться", — отметил капитан.

Белов объяснил, что Т-64 — это прототип танка Т-80, поэтому у боевой машины довольно слабая защита. Для того, чтобы уничтожить танк ВСУ хватает трёх выстрелов, указал герой России.

"Экипаж противника мы стараемся не добивать, потому что было много случаев, когда у украинцев есть нормальные танкисты. Они танк уничтожают и дают шанс людям уйти", — отметил он.

Танкисты под командованием Белов успешно противостояли многократно превосходящим силам противника. Капитан лично подбил 16 украинских танков, четыре БМП и 10 легкобронированных целей, поразил свыше 200 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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