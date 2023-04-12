Fox News: по данным США, ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 130 тысяч человек

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские вооружённые силы (ВСУ), по подсчётам США, потеряли убитыми и ранеными около 131 тысячи человек. Такие цифры есть в секретных документах Пентагона, попавших в Сеть из-за утечки. Об этом заявил журналист Fox News Лукас Томлинсон в своей соцсети.

"Из множества просочившихся секретных файлов: правительство США недавно подсчитало, что с начала вторжения было убито или ранено от 124000 до 131000 украинских военных — это более чем в пять раз больше, чем Киев публично заявлял, — написал репортёр.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер пришёл к выводу, что ВСУ уже потеряли погибшими и пропавшими без вести более 300 тысяч солдат.

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