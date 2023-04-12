В зоне СВО на Украине ликвидированы иностранные наёмники ВС Украины

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают уничтожать противника по всей линии фронта Донбасса. Противник несёт большие потери. Telegram-канал военных корреспондентов "Русской Весны" проинформировал о новых успехах армии РФ.

В ходе боевых действий уничтожены несколько иностранных наёмников, воевавших на стороне ВС Украины. Ими стали неонацист из Соединённых Штатов Америки Эдвард Уолтер Уилтон (идейный антисемит и поклонник Гитлера), колумбиец-ветеран Уилфридо Карабальо Ромеро, грузинский боевик Арсен Кецбая по кличке "Пиковый" из Зугдиди. Они ликвидированы в зоне СВО в Донбассе.

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