Рожин: наёмник с шевроном армии США воюет в составе подразделения ВСУ "Волки Да Винчи"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео боя националистического подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) "Волки да Винчи" с российскими военными в районе Бахмута (Артёмовска).

Военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на шеврон на рукаве одного из военных, который держит оборону за последнюю "дорогу жизни" в Артёмовск. Нашивка показалась ему довольно интересной, он предположил, что её обладатель американский наёмник.

"Иностранный наёмник с флагом США воюет в составе подразделения "Волки Да Винчи". В ВСУ "Волков" считают элитным подразделением, поэтому в его состав зачастую принимают натовских военных", - отметил аналитик в своём Telegram-канале.

Ранее российские десантники взяли в плен украинского националиста с шевроном дивизии СС "Галичина".

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