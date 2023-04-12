Бывший прокурор Украины и тиктокер Юрий Луценко наложил фильтр на видео, и в этом ролике призывает граждан Незалежной не верить поставкам вооружения "через две недели", а готовиться к боевым действиям уже сейчас.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Шокирующе кадры "с фронта" — экс-генеральный прокурор Украины сражается на фоне звуков атакующих космических кораблей. "Герой" Юрий Луценко смог удивить этим фантастическим роликом даже украинцев" — пишет издание.
Особенно интересен фон наложенного звука "взрывов", отмечают поьзователи Интернета.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.