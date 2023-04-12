Экс-прокурор Украины Луценко в Тик-Токе призывает не верить поставкам оружия "через две недели"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший прокурор Украины и тиктокер Юрий Луценко наложил фильтр на видео, и в этом ролике призывает граждан Незалежной не верить поставкам вооружения "через две недели", а готовиться к боевым действиям уже сейчас.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Шокирующе кадры "с фронта" — экс-генеральный прокурор Украины сражается на фоне звуков атакующих космических кораблей. "Герой" Юрий Луценко смог удивить этим фантастическим роликом даже украинцев" — пишет издание.

Особенно интересен фон наложенного звука "взрывов", отмечают поьзователи Интернета.

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