Кочетков: России нужен свой Интернациональный легион, ждём политического решения

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

РФ могла бы собрать свой иностранный легион, однако это сделать мешает бюрократия.

Об этом сообщил глава Координационного совета "Русского Союза" политолог Алексей Кочетков.

Он отметил, что в добровольческие формирования, воюющие за ВС РФ, не пускают людей без паспорта России. А число желающих стать добровольцами немалое.

"В прошлом году накануне перехода НМ ДНР в состав ВС России вообще остановили приток любых добровольцев. Если до этого добровольцы Русского союза приезжали в Донецк и через военкомат становились военнослужащими Народной милиции, то до марта эта практика была остановлена и невозможно было даже контракт подписать". — в эфире видеоблога партии СРЗП сказал эксперт.

И до сих пор вопрос не решили, хотя есть просьбы от несколько сот человек из Восточной Европы. Это все славяне, желающие приехать. Также есть обращения от граждан Германии, от французов, от американцев. Мог бы быть весь мир, подытожил Кочетков.