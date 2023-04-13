РИА Новости: ВСУ намеренно поджигали дома в Артёмовске для съёмки видеосюжетов

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) сознательно поджигали дома на территории Артёмовска для съёмки видеосюжетов. Об этом сообщила местная жительница, которую эвакуировали из города.

По её словам, украинские солдаты намеренно разрушили здание, пережившее Вторую мировую войну. Она добавила, что сейчас в этом строении отсутствуют даже фасады. Как пояснила женщина, ВСУ поджигали объекты инфраструктуры перед приездом сотрудников СМИ.

"И журналисты приходили, снимали видео", — поделилась жительница Артёмовска.

Ранее военкоры "Русской весны" заявили о панике в рядах ВСУ в Артёмовске. Украинские военные призывают Киев готовиться к худшему сценарию в этой зоне боевых действий. Ожесточённые столкновения в городе не прекращаются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.