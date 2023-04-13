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РИА Новости: ВСУ намеренно поджигали дома в Артёмовске для съёмки видеосюжетов

Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) сознательно поджигали дома на территории Артёмовска для съёмки видеосюжетов. Об этом сообщила местная жительница, которую эвакуировали из города.

РИА Новости: ВСУ намеренно поджигали дома в Артёмовске для съёмки видеосюжетов

По её словам, украинские солдаты намеренно разрушили здание, пережившее Вторую мировую войну. Она добавила, что сейчас в этом строении отсутствуют даже фасады. Как пояснила женщина, ВСУ поджигали объекты инфраструктуры перед приездом сотрудников СМИ.

"И журналисты приходили, снимали видео", — поделилась жительница Артёмовска.

Ранее военкоры "Русской весны" заявили о панике в рядах ВСУ в Артёмовске. Украинские военные призывают Киев готовиться к худшему сценарию в этой зоне боевых действий. Ожесточённые столкновения в городе не прекращаются.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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