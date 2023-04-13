РИА Новости: бойцы РФ сняли на видео уничтожение с дрона огневой точки ВСУ под Марьинкой

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные РФ сняли на видео уничтожение огневой точки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Красногоровки на Марьинском направлении.

Соответствующие кадры обнародовали корреспонденты РИА Новости. По словам российского разведчика-добровольца с позывным "Ганс", цель была поражена с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Он отметил, что дрон пришлось применять из-за большого количества мин на пути к позициям ВСУ. Как пояснил военнослужащий, беспилотник сбросил гранату Ф-1 в окоп к противнику, после чего прогремел взрыв.

"Огневая точка была уничтожена", — подчеркнул боец.

Ранее врио руководителя ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России продолжают пытаться установить контроль над Марьинкой. По его словам, Украина постоянно подтягивает всё новые резервы на это направление, поэтому операция по освобождению города затянулась.