WP: стоявший за утечкой документов США заявлял, что получил их на "военной базе"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Утечка секретных документов Пентагона произошла с некой "военной базы". Об этом заявлял человек, который обнародовал материалы в Сети, пишет Washington Post.

Корреспондент издания поговорил с одним из участников группы Discord, объединяющей несколько десятков геймеров. По их словам, они сразу не обратили особого внимания на опубликованное в прошлом году неким OG странное сообщение с акронимами и жаргонизмами.

Аноним говорил, что это "почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов". OG уверял, что привёз их домой со своей работы — "военной базы", отмечает газета.

Ранее обозреватель Politico заявил, что после утечки документов Пентагона в Киеве стали сомневаться в успехе контрнаступления ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.