Утечка секретных документов Пентагона произошла с некой "военной базы". Об этом заявлял человек, который обнародовал материалы в Сети, пишет Washington Post.
Корреспондент издания поговорил с одним из участников группы Discord, объединяющей несколько десятков геймеров. По их словам, они сразу не обратили особого внимания на опубликованное в прошлом году неким OG странное сообщение с акронимами и жаргонизмами.
Аноним говорил, что это "почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов". OG уверял, что привёз их домой со своей работы — "военной базы", отмечает газета.
Ранее обозреватель Politico заявил, что после утечки документов Пентагона в Киеве стали сомневаться в успехе контрнаступления ВСУ.
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