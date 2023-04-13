Военспец Шурыгин заявил о переходе битвы за Артёмовск в завершающую стадию

Битва за Артёмовск находится в завершающей стадии, вскоре город будет освобождён. Об этом сообщил военспец Владислав Шурыгин.

По его словам, Украина лишилась свыше 30 тысяч солдат на этом направлении за прошедшие три месяца. Он отметил, что еженедельно Киев теряет одну бригаду на территории Артёмовска, хотя мог бы перебросить военных в другие зоны боевых действий. Как пояснил эксперт, украинское руководство "утилизировало" свои ресурсы.

"Теперь мы будем наблюдать окончание борьбы за город", — подчеркнул Шурыгин в интервью "Известиям".

Он добавил, что Артёмовск перейдёт под контроль РФ так же, как Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и Соледар.

Ранее советник врио руководителя ДНР Ян Гагин заявил о ликвидации большинства украинских боевиков на подъезде к Артёмовску.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.