Зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) украинских войск на Херсонском направлении управляют специалисты, прибывшие из ФРГ. Об этом сообщил офицер десантно-штурмового батальона "Сокол" с позывным "Бык".
По его словам, Киев перебросил на передовую карательные отряды, а также мобилизованных солдат. Он отметил, что Украина наращивает силы в Херсонской области.
"Говорят, что сосредоточены немцы, которые работают на зенитно-ракетных комплексах", — рассказал офицер журналистам.
Как пояснил военнослужащий, подданные Британии в составе подразделений ВСУ тоже принимают участие в боестолкновениях на Херсонском направлении.
Ранее политолог Александр Матюшин заявил, что украинские боевики будут пытаться окружить российскую группировку в районе Херсона.
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