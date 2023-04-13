Офицер "Бык": специалисты из ФРГ замечены в составе расчётов ЗРК на Херсонском направлении

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) украинских войск на Херсонском направлении управляют специалисты, прибывшие из ФРГ. Об этом сообщил офицер десантно-штурмового батальона "Сокол" с позывным "Бык".

По его словам, Киев перебросил на передовую карательные отряды, а также мобилизованных солдат. Он отметил, что Украина наращивает силы в Херсонской области.

"Говорят, что сосредоточены немцы, которые работают на зенитно-ракетных комплексах", — рассказал офицер журналистам.

Как пояснил военнослужащий, подданные Британии в составе подразделений ВСУ тоже принимают участие в боестолкновениях на Херсонском направлении.

Ранее политолог Александр Матюшин заявил, что украинские боевики будут пытаться окружить российскую группировку в районе Херсона.

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