Экс-разведчик Риттер: США на Украине ждёт полный провал по аналогии с Афганистаном

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон столкнётся с полным провалом в результате украинского конфликта по аналогии с Афганистаном. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

Он напомнил, что США потерпели катастрофу в Афганистане. По его словам, Вашингтон не смог осуществить организованное отступление, поэтому 6 тысяч военнослужащих США попали в окружение в аэропорту Кабула.

"Это был полный провал, и он повторится в отношении Украины", — подчеркнул бывший офицер в эфире Judging Freedom.

Ранее Риттер предрёк завершение российской спецоперации к концу лета 2023 года. Он считает, что Украина к этому времени понесёт огромные потери из-за неудачного наступления. Экс-разведчик назвал планы Киева по организации контрудара "самоубийственными".

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