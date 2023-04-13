Экс-офицер США Риттер: НАТО вряд ли позволит Зеленскому устроить Третью мировую войну

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон вряд ли станет прямым участником украинского конфликта, ведь это приведёт к катастрофическим последствиям. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский предпринимает попытки столкнуть Североатлантический альянс с Россией. Как пояснил Риттер, без прямой помощи НАТО украинская армия будет разгромлена уже летом 2023 года.

Он спрогнозировал, что произойдёт в случае вмешательства альянса в боевые действия.

"США придётся атаковать Россию, а если НАТО начнёт бомбардировки, это уже будет начало Третьей мировой войны", — подчеркнул бывший офицер в интервью U.S. Tour of Duty.

При этом он добавил, что такой сценарий, скорее всего, не будет воплощён в жизнь, ведь его реализация грозит полным уничтожением человечества. Руководство НАТО вряд ли разрешит Зеленскому развязать Третью мировую войну, резюмировал экс-разведчик.

Ранее Риттер предрёк завершение российской спецоперации к концу лета 2023 года из-за огромных потерь в рядах украинской армии.

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