Вашингтон вряд ли станет прямым участником украинского конфликта, ведь это приведёт к катастрофическим последствиям. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, украинский президент Владимир Зеленский предпринимает попытки столкнуть Североатлантический альянс с Россией. Как пояснил Риттер, без прямой помощи НАТО украинская армия будет разгромлена уже летом 2023 года.
Он спрогнозировал, что произойдёт в случае вмешательства альянса в боевые действия.
"США придётся атаковать Россию, а если НАТО начнёт бомбардировки, это уже будет начало Третьей мировой войны", — подчеркнул бывший офицер в интервью U.S. Tour of Duty.
При этом он добавил, что такой сценарий, скорее всего, не будет воплощён в жизнь, ведь его реализация грозит полным уничтожением человечества. Руководство НАТО вряд ли разрешит Зеленскому развязать Третью мировую войну, резюмировал экс-разведчик.
Ранее Риттер предрёк завершение российской спецоперации к концу лета 2023 года из-за огромных потерь в рядах украинской армии.
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