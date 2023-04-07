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РВ: опубликовано видео боя спецназа ВС РФ с украинскими диверсантами в Брянской области

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Силовые структуры

В Сети появились кадры боевой работы российского спецназа по предотвращению прорыва отряда Главного управления разведки (ГУР) Украины в Брянскую область. Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

С появлением кадров объективного контроля ситуация становится яснее, и выглядит не так, как в пропагандистском ролике самих боевиков, который они опубликовали ранее.

На новом видео запечатлён процесс проникновения двух диверсионных групп противника, их перемещение, огневое поражение, рассредоточение и процесс вытеснения из России.

Также видно, что диверсанты понесли потери, как минимум ранеными и бросили в "серой зоне" свои машины. Огневое поражение продолжилось и на территории Украины, где их ждала группа эвакуации.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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