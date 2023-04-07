РВ: опубликовано видео боя спецназа ВС РФ с украинскими диверсантами в Брянской области

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры боевой работы российского спецназа по предотвращению прорыва отряда Главного управления разведки (ГУР) Украины в Брянскую область. Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

С появлением кадров объективного контроля ситуация становится яснее, и выглядит не так, как в пропагандистском ролике самих боевиков, который они опубликовали ранее.

На новом видео запечатлён процесс проникновения двух диверсионных групп противника, их перемещение, огневое поражение, рассредоточение и процесс вытеснения из России.

Также видно, что диверсанты понесли потери, как минимум ранеными и бросили в "серой зоне" свои машины. Огневое поражение продолжилось и на территории Украины, где их ждала группа эвакуации.