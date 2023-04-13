Боевики ВС Украины используют несовершеннолетних девушек из детских домов в качестве снайперов

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ задействуют в качестве снайперов несовершеннолетних девушек 15-16 лет. Предположительно их набирают из неблагополучных семей либо из детских домов. Об этом пишет "Военное обозрение".

Противник рассчитывает на то, что одетая в гражданскую одежду девочка не должна вызывать никаких подозрений. Ранее также была информация о привлечении подростков к участию в военных действиях.

Бойцы ВС РФ на территориях ЛНР обнаружили базы, на которых украинские и западные инструкторы под видом проведения "военно-патриотической игры" обучали несовершеннолетних основам диверсионной деятельности.

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