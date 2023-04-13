RT: украинский хирург заявил, что вырезает российским раненым солдатам органы для продажи на чёрном рынке

В Сети появилось шокирующее видео, на котором мужчина, представившийся украинским полевым хирургом, заявляет, что он вырезает раненым российским военным органы, чтобы продать их затем на чёрном рынке. Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

"Я вашим ... 27-летним вырезаю глазки, почки и печёночку", - говорит врач, назвавшийся Владимиром Васильевичем.

Он, не скрывая ненависти к русским, заявил, что делает операции без обезболивающих препаратов, хотя начальство просит об обратном, и "балдеет от этого".

По его словам, органы отправляют богатым клиентам из Европы, в частности жителям Германии.

Как рассказали RT в Народном фронте, они уже обратились в Следственный комитет с просьбой провести проверку и, в случае подтверждения информации, возбудить в отношении данного гражданина уголовное дело.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.