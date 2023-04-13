ABC News: Украине нужно спонсорам показать успешное наступление

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киеву надо показать успех в наступлении, иначе у снабжающих Украину стран возникнет неприятный вопрос.

Об этом в интервью телеканалу ABC News сказал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

"Успех этого наступления крайне необходим. Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — заявил глава ГУР Украины.

Налогоплательщики государств, снабжающих Киев финансами и оружием, ждут от него результатов, сказал Буданов, однако отметил, что ему неизвестно об условиях для продолжения поддержки от "спонсоров" ВСУ.

Ранее премьер Шмыгаль заявил, что наступление ВСУ может начаться летом, в то время как секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Генштаб ВСУ примет решение о контрнаступлении "в последний момент".