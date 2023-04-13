Киеву надо показать успех в наступлении, иначе у снабжающих Украину стран возникнет неприятный вопрос.
Об этом в интервью телеканалу ABC News сказал глава украинской разведки Кирилл Буданов.
"Успех этого наступления крайне необходим. Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — заявил глава ГУР Украины.
Налогоплательщики государств, снабжающих Киев финансами и оружием, ждут от него результатов, сказал Буданов, однако отметил, что ему неизвестно об условиях для продолжения поддержки от "спонсоров" ВСУ.
Ранее премьер Шмыгаль заявил, что наступление ВСУ может начаться летом, в то время как секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Генштаб ВСУ примет решение о контрнаступлении "в последний момент".
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