Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Тяжёлый квадрокоптер типа "Баба Яга" ВС Украины атаковал российский бронетранспортёр БТР-82А. Сброшенная противотанковая бомба ПТАБ-2,5КО застряла в сетке и не смогла атаковать машину.
Военные корреспонденты "Русской Весны" подчёркивают, что имеющиеся в арсенале бойцов рабицы позволяют спасать технику от ударов вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ заявил о намерении РФ запустить массовое производство ракет Х-50. Они способны лететь по маловысотной траектории.
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Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".