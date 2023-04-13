Рабица спасла БТР-82А ВС России от бомбы, сброшенной дроном "Баба Яга"

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Тяжёлый квадрокоптер типа "Баба Яга" ВС Украины атаковал российский бронетранспортёр БТР-82А. Сброшенная противотанковая бомба ПТАБ-2,5КО застряла в сетке и не смогла атаковать машину.

Военные корреспонденты "Русской Весны" подчёркивают, что имеющиеся в арсенале бойцов рабицы позволяют спасать технику от ударов вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ заявил о намерении РФ запустить массовое производство ракет Х-50. Они способны лететь по маловысотной траектории.

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