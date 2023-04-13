Владимир Зеленский заявил, что российская армия будет нести ответные потери за каждый удар по украинцам.
Президент Украины рассказал, что провёл содержательную встречу с командующими ВСУ.
"И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнёрами", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.
Зеленский отметил, что подготовка украинской армии ведётся по максимумуи пригрозил российской армии ответными потерями.
Ранее Алексей Арестович объяснил, почему контрнаступление ВСУ невозможно сейчас.
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Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".