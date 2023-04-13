Марков рассказал, как затопили крейсер "Москва"

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков назвал фейком утверждение, что крейсер "Москва" утонул из-за действий Украины.

Марков рассказал, что ракета, ударившая по ракетному крейсеру, была из Норвегии.

Он уверен, что норвежские офицеры наводили ракету при поддержке разведки США.

Политический эксперт назвал происшествие военной атакой НАТО против флота России, к которой были не готовы адмиралы России.

"И ошибка России, что не ответили на удар НАТО. Жёстче надо", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что Украина и весь мир ожидали, что Россия ответит ядерным ударом в ответ на затопление крейсера "Москва".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.