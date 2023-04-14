Минобороны показало уничтожение пехоты ВСУ российскими пушками "Рапира"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители Минобороны РФ обнародовали видеозапись, на которой продемонстрирована работа российских противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" в зоне проведения спецоперации.

Как уточнили в ведомстве, артиллерийским подразделениям, в которых служат призванные в рамках частичной мобилизации военные, удалось нанести сокрушительный удар по зданию, где укрывалась пехота Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Камеры квадрокоптеров фиксируют точное попадание "Рапиры", — сказано в Telegram-канале Минобороны России.

При этом представители ведомства не раскрыли, на каком именно направлении СВО российские солдаты поразили цель.

Ранее стало известно, что бойцы РФ вскрыли и уничтожили три опорных пункта ВСУ в районе Звановки Донецкой Народной Республики.