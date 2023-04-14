РИА Новости: боец РФ ликвидировал наблюдателя и снайпера ВСУ из винтовки "Опустошитель"

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российскому военнослужащему удалось уничтожить корректировщика-наблюдателя и снайпера Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на офицера добровольческого батальона "Сокол" с позывным "Бык", боец РФ использовал для удара по противнику новейшую винтовку DXL-5 "Опустошитель". Он уточнил, что, несмотря на большой вес, это оружие является очень эффективным.

"Мы убрали корректировщика-наблюдателя, был подавлен снайпер", — подтвердил собеседник агентства.

Военный, который успешно ликвидировал боевиков ВСУ, рассказал, что присоединился к специальной военной операции (СВО) в мае прошлого года. По его словам, сначала он участвовал в боях в районе Изюма в составе отряда "Барс", однако через некоторое время решил перейти в батальон "Сокол", который действует на Херсонском направлении.

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