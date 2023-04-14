Военкор Коц: пора ответить террористам из Киева и начать действовать в тылу Украины

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским спецслужбам пора дать симметричный ответ на действия украинских террористов и развернуть за ними охоту в тылу врага, заявил военкор Александр Коц.

Как показали недавние события, действия украинцев на российской территории отличаются "дерзостью, наглостью и профессионализмом", отметил журналист. В качестве ответной меры нужно адресно уничтожать противника непосредственно в Незалежной.

"Мне кажется, что такие меры назрели. Создание какого-то отряда Судоплатова, который бы работал в тылу врага именно по устранению лиц, принимающих решения", — предложил репортёр в интервью изданию "Комсомольская правда".

Он уверен, что ни один причастный к терактам на территории России не должен чувствовать себя в безопасности, где бы он не находился.

Ранее украинский офицер пожаловался, что мощные российские бомбы ФАБ одним ударом разрушают любые укрепления ВСУ.

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