Марочко: артиллерия ВСУ изменила тактику обстрелов и почти не бьёт по позициям ВС РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За прошедшие сутки число артиллерийских атак ВСУ на передовой в ЛНР резко снизилось, неприятель начал бить по прифронтовым сёлам и городам, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

"Снизив интенсивность обстрелов наших позиций, ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населённых пунктов", — заявил он в интервью агентству РИА Новости.

По словам подполковника ЛНР в отставке, это может быть связано с нехваткой снарядов у боевиков.

Ранее российский военкор предложил создать спецотряд, который будет уничтожать украинских террористов в глубоком тылу врага.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.