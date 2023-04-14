За прошедшие сутки число артиллерийских атак ВСУ на передовой в ЛНР резко снизилось, неприятель начал бить по прифронтовым сёлам и городам, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
"Снизив интенсивность обстрелов наших позиций, ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населённых пунктов", — заявил он в интервью агентству РИА Новости.
По словам подполковника ЛНР в отставке, это может быть связано с нехваткой снарядов у боевиков.
Ранее российский военкор предложил создать спецотряд, который будет уничтожать украинских террористов в глубоком тылу врага.
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