Mash: Игоря Стрелкова потребовали проверить на предмет дискредитации ВС РФ

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-министра обороны ДНР полковника Игоря Стрелкова (Гиркина) потребовали проверить на предмет дискредитации Вооружённых Сил России. Делом будут заниматься следственные органы Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, некой женщине из Новосибирска очень не понравились стримы, которые проводит военный эксперт в соцсетях. Татьяна предположила, что Стрелков живёт в Питере, и сообщение автоматически ушло к сотрудникам на территории города.

В беседе с Mash заявительница подтвердила, что вопросы к бывшему министру у неё есть, но общаться дальше отказалась. Беседу она завершила загадочной фразой:

"Зачем мне говорить с журналистами, я сама при погонах".

Кроме того, появились сообщения, что высказывания Стрелкова проверит также и МВД Москвы.

Обвинители утверждают, что 20 марта он выложил ролик, где оскорблял власть, советовал молчать, а не оправдываться и обвинил руководство России в том, что военные действия не начались в 2014 году. Когда, с его слов, от Харькова до Одессы можно было дойти практически без единого выстрела.

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