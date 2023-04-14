Командование ВСУ мобилизовало отца пятерых детей и отправило его в Артёмовск

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование украинской армии мобилизовало отца пятерых детей и отправило на Артёмовское направление. Об этом заявил солдат ВСУ Михаил Чокнадий в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале "Русская весна".

Он отметил, что мобилизованный чудом выжил во время миномётного обстрела. На данный момент многодетный отец продолжает находиться на передовой, хотя на его месте должны быть сотрудники военкомата, подчеркнул Чокнадий.

"Почему наши военкоматы не ловят депутатов и чиновников? Почему берут такого бедняка и отправляют сразу сюда? А сами сидят в военкоматах и набивают свои карманы", — заявил солдат.

Сам мобилизованный сообщил, что его задержали силовики, когда он ехал на работу на велосипеде. Мужчину бросили в патрульную машину и привезли в военкомат. Он подчеркнул, что неоднократно говорил о том, что у него пятеро несовершеннолетних детей, однако полицейские игнорировали это.

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