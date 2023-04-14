Politico: российские военные на Украине научились сбивать американские "умные бомбы" JDAM

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные успешно применяют в зоне спецоперации средства РЭБ для защиты от корректируемых боеприпасов JDAM. Также в них обнаружен дефект, мешающий взводить взрыватель. Эта информация содержится в секретных документах Пентагона, попавших в Сеть в результате утечки, сообщает издание Politico со ссылкой на анонимный источник из военного ведомства.

Повышенная частота несрабатывания взрывателя комплекта была зафиксирована во время применения в зоне СВО. Часть бомб прошли мимо цели или не сдетонировали. Оказалось, что у всех имелся дефект, который пришлось устранять самим украинцам.

Российские средства подавления сигнала GPS стали более серьёзной проблемой, они мешали наведению на цель, отмечает автор статьи.

Работа РЭБ позволяет ВС России сбивать с курса и другие высокоточные американские боеприпасы. Включая управляемые ракеты, заключил обозреватель.

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