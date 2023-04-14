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Эксперты "Армейского стандарта" сравнили премии ВС РФ и Красной армии за подбитую технику противника

1:18
Силовые структуры

В конце 2022 года Минобороны России опубликовало размер денежных выплат, которые полагаются солдатам за уничтожение или захват военной техники ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Однако такая традиция появилась давно и активно использовалась командованием в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали эксперты "Армейского стандарта".

Эксперты "Армейского стандарта" сравнили премии ВС РФ и Красной армии за подбитую технику противника

За уничтоженный самолёт полагается премия в 300 тысяч рублей, за вертолёт противника — 200 тысяч. Разгром украинского танка оценили в 100 тысяч рублей, а за уничтожение бронетранспортёра или комплексов С-300, "Бук", "Тор", "Град" полагается 50 тысяч.

В 1941 году солдатам Красной армии полагались выплаты за каждый сбитый самолёт противника в размере 1000 рублей. Пять боевых вылетов оценивалось в 1500 рублей, 15 вылетов — 2000 рублей, за 25 вылетов — 3000 рублей, за 40 вылетов — 5000 рублей.

Спустя год были установлены денежные вознаграждения за подбитые танки: командир и наводчик получали по 500 рублей, остальной экипаж — по 200 рублей.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут (Без лжи и пропаганды)
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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