Военнослужащим ВС Украины грозят завариванием в танках за отказ идти в наступление в зоне СВО

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации ведут активные боевые действия в зоне СВО, противник несёт крупные потери. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали, что в 35-й бригаде ВС Украины испугавшихся наступать солдат грозят заваривать в танках.

"В новой и сильной Украине нет места для трусов. Сомневающихся мы заварим в танках, чтобы не убежали в трудный момент. Время требует таких действий", — говорится в Telegram-канале подразделения ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВКС России при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по колонне военной техники Вооружённых сил Украины.

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