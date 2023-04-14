Погранслужба Украины показала подготовку боевиков ВСУ израильским спецназовцем "Хасидом"

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Погранслужба Украины обнародовала видеозапись, на которой продемонстрирована подготовка военных ВСУ к наступлению.

Отмечается, что тренировочным процессом руководит инструктор с позывным "Хасид", служивший в подразделениях спецназначения Израиля. По информации ведомства, военный готовит солдат ВСУ к боям с первых дней конфликта. В погранслужбе Украины "Хасида" сочли "опытным наставником".

"Хасид" — инструктор с мощным боевым опытом, который проходил службу в спецподразделениях Украины и Израиля", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что координацию ВСУ в регионе осуществляют иностранные военнослужащие. Как пояснил чиновник, наёмники отслеживают, с какой скоростью украинские боевики выполняют приказы Киева на линии соприкосновения.